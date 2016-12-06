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Spor

Enes Ünal ve Cengiz Ünder Avrupa'da ilk 100'e girdi

Cengiz Ünder, Başakşehir formasıyla 3 gol, 4 asistle yaptı

06 Aralık 2016 17:01

Bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri çeken milli futbolcular Cengiz Ünder ve Enes Ünal, Avrupa liglerinde en fazla şans bulan 20 yaş altı oyuncular arasına girdi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), Avrupa'daki 31 ülkenin birinci futbol liginde yaptığı araştırmaya göre, 1 Temmuz-30 Kasım tarihlerinde en fazla forma giyen 20 yaş altı oyuncular, takımlarının tüm karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalan Toulouse kalecisi Alban Lafont, Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Heracles'in stoperi Justin Hoogma ve Spartak Trnava kalecisi Adam Jakubech oldu.

 

Cengiz 17, Enes Ünal 53. sırada

 

Bu sezon sergiledikleri oyunla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcular Cengiz Ünder ve Enes Ünal da 100 kişilik listede, kendilerine yer buldu. 19 yaşındaki Cengiz, Avrupa liglerinde en fazla şans bulan 20 yaş altı oyuncular arasında 17. sıraya yerleşti. Aynı yaştaki Enes ise listenin 53. basamağında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in formasıyla ligde 3 gol ve 4 asist üreten Cengiz Ünder'e, karşılaşmalardaki toplam sürenin yüzde 91'inde şans verildi.

Manchester City'nin bir yıllığına Twente'ye kiraladığı Enes Ünal ise 9 gol ve 2 asiste imza attığı Hollanda Birinci Ligi'nde, takımının maçlarının yüzde 74'ünde sahada kaldı.

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