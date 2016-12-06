Başakşehir Türk Lirası'na geçti!

Medipol BaşakşehirFutbol Kulübü, Türkiye'deki tüm kulüplere örnek olmasını amaçladığı bir uygulama başlattı. 1 Aralık 2016'dan itibaren tüm oyuncu ödemeleri Türk Lirası üzerinden yapılacak.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yerli ya da yabancı tüm oyuncularıyla, geçmişte farklı uygulamalarla ödeme yapılmış olsa dahi, 1 Aralık tarihinden itibaren yeni bir uygulamayı yürürlüğe soktu.



Başakşehir Kulübü Başkanı olan Göksel Gümüşdağ, alınan kararla ilgili şunları söyledi: "Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumu gözönünde bulundurarak ve yabancı kurların kendi para birimimiz karşısında suni bir talep görmesini engellemek adına, böyle bir karar aldık ve derhal uygulamaya soktuk.

Ülke ekonomisi genelinde medyada en çok konuşulan sektörlerden biri olan futbol sektörü, bu uygulama sayesinde diğer sektörlere de emsal teşkil etsin isteriz. Türkiye’de Türklerle iş yapan her kişi ve kurum için, artık tek alışveriş aracı TL olmalıdır."



Gümüşdağ, kulüpte başlatılan bu uygulamaya tüm oyuncuların ve teknik kadronun gönül rızasıyla destek verdiğini de ekledi.

Erdoğan çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası'nın dolar karşısında son bir ayda yaklaşık yüzde 20 civarında değer kaybetmesi üzerine, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Yastık altında dövizi olan kardeşlerim, doları, Eurosu olanlar; bu paraları altına ve Türk lirasına yatırın." diye çağrıda bulunmuştu.