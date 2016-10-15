Enes Ünal: Beşiktaş'a gelmek aklımın ucundan bile geçmiyor

Hollanda ekibi Twente'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, Beşiktaş'ın kendisini kadrosuna katmak istediği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor" dedi.



Spor Toto Süper Lig’de son şampiyon Beşiktaş’ın Bursaspor’dan İngiliz ekibi Manchester City’e transfer olan ve kiralık olarak forma giydiği Twente’de ise başarılı bir performans sergileyen genç isim Enes Ünal’ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edilmişti.



Hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ‘bursa.com’ adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, “Ne zaman konuşsam net konuşuyorum ve konuşmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum.



Benim Bursaspor’a olan sevgim belli, kariyerimle ilgili düşüncelerim de belli. Zaten farklı konuşsam daha önce söylediklerimle çelişmiş olurum. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor” dedi.