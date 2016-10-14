Beşiktaş gözünü Enes Ünal'a dikti!

Beşiktaş, Hollanda’da harikalar yaratan milli futbolcu Enes Ünal'ı yeni sezonda kiralamak için harekete geçti.

Kiralık olarak formasını giydiği Twente'de mükemmel bir performans sergileyen Enes Ünal için flaş bir iddia gündeme geldi.



Beşiktaş'ın milli futbolcuyu yeni sezonda kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Enes'in bonservisini elinde bulunduran Manchester City genç yıldızı kendisini daha da geliştirmesi için 1 yıl daha kiralamayı düşünüyor.



Beşiktaş da İngiliz kulübüyle şimdiden temasa geçerek anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Talibi çok

Enes'in birçok talibinin olduğu ve siyah-beyazlılar'ın bu nedenle elini çabuk tuttuğu da ifade ediliyor.



Fakat City yönetiminin Enes'i Türkiye'ye kiralama konusunda olumsuz düşüncelere sahip olduğu da gelen bilgiler arasında...