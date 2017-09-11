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Spor

Enes Ünal attı, Villarreal kazandı

Villarreal - Real Betis: 3-1 İSTANBUL, (DHA) - İspanya La Liga 3

11 Eylül 2017 02:59

Villarreal - Real Betis: 3-1

İSTANBUL, (DHA) - İspanya La Liga 3. hafta mücadalesinde Villarreal, Real Betis\'i 3-1 mağlup etti.
El Madrigal\'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında deplasman ekibi Sergio Leon ile 1-0 öne geçti.
Villarreal\'in bu gole cevabı 32. dakikada Carlos Bacca\'dan geldi.
İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.
61. dakikada Samu Castillejo, Villarreal\'i 2-1 öne geçirdi.
Maçın son golü milli oyuncu Enes Ünal\'dan geldi. Enes, maçın 77. dakikasında skoru 3-1\'e getirerek mücadelenin skorunu tayin etti.
Bu sonuçla Villarreal bu sezonki ilk puanlarını kazanırken, Real Betis de 3 puanda kaldı.
Öte yandan bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor, Celta Vigo\'nun Deportivo Alaves\'i 1-0 mağlup ettiği maçta 88. dakikada oyuna girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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