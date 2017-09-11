Enes Ünal attı, Villarreal kazandı

Villarreal - Real Betis: 3-1

İSTANBUL, (DHA) - İspanya La Liga 3. hafta mücadalesinde Villarreal, Real Betis\'i 3-1 mağlup etti.

El Madrigal\'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında deplasman ekibi Sergio Leon ile 1-0 öne geçti.

Villarreal\'in bu gole cevabı 32. dakikada Carlos Bacca\'dan geldi.

İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

61. dakikada Samu Castillejo, Villarreal\'i 2-1 öne geçirdi.

Maçın son golü milli oyuncu Enes Ünal\'dan geldi. Enes, maçın 77. dakikasında skoru 3-1\'e getirerek mücadelenin skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Villarreal bu sezonki ilk puanlarını kazanırken, Real Betis de 3 puanda kaldı.

Öte yandan bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor, Celta Vigo\'nun Deportivo Alaves\'i 1-0 mağlup ettiği maçta 88. dakikada oyuna girdi.