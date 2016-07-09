Enes Kuşku'yu bıçaklayan zanlı serbest bırakıldı!

Galatasaraylı kürekçi Enes Kuşku'yu bıçakla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları kotası alan Galatasaraylı kürekçi Enes Kuşku'yu, Sakarya'da trafikte yaşanan tartışmada bıçakla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesindeki yakınlarını ziyaretinden dönen Kuşku'nun bıçakla yaralandığı olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Kuşku'nun otomobilindeki parmak izlerinden, zanlının, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Sezer Ş. (23) olduğunu belirledi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanan zanlı, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, Kuşku'nun hayati tehlikesi bulunmadığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.N. (23) ve S.B'nin (23) de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.