T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enes Kuşku'yu bıçaklayan zanlı serbest bırakıldı!

Zanlı Sezer Ş'nin dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı

09 Temmuz 2016 03:11

Galatasaraylı kürekçi Enes Kuşku'yu bıçakla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları kotası alan Galatasaraylı kürekçi Enes Kuşku'yu, Sakarya'da trafikte yaşanan tartışmada bıçakla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesindeki yakınlarını ziyaretinden dönen Kuşku'nun bıçakla yaralandığı olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Kuşku'nun otomobilindeki parmak izlerinden, zanlının, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Sezer Ş. (23) olduğunu belirledi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanan zanlı, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, Kuşku'nun hayati tehlikesi bulunmadığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.N. (23) ve S.B'nin (23) de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER

enes kuşkubıçaklamario olimpiyatlarıgalatasaraykürek

İlgili Haberler

Galatasaraylı milli kürekçi Enes Kuşku bıçaklandı

Galatasaray Kulübü, Enes Kuşku'nun durumuyla ilgili detaylı açıklamayı kontrollerden sonra yapılacağını bildirdi

Bıçaklanan Enes Kuşku'nun durumu netlik kazanmadı

Enes Kuşku, olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24