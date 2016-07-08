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Spor

Bıçaklanan Enes Kuşku'nun durumu netlik kazanmadı

Enes Kuşku, olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını istedi

08 Temmuz 2016 01:11

Milli kürekçi Enes Kuşku, olimpiyatlara katılıp katılmayacağının cumartesi günü belli olacağını dile getirdi.

Önceki gece Sakarya'da trafik magandaları tarafından bıçaklanan, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları kotası alan Galatasaraylı milli kürekçi Enes Kuşku, GSTV'ye konuştu.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Enes Kuşku, "Üzücü bir olay yaşandı. En kısa sürede bu işin sorumlularının yakalanmasını istiyorum" dedi.

Enes, olimpiyatlara gidip gidemeyeceği yönündeki soruya ise "Olimpiyatlara katılım konusu Cumartesi günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak" yanıtını verdi.

Aynı olayda yaralanan bir başka kürekçi Mücahit Sağlık da olayın faillerinin bir an evvel yakalanmasını temenni ederken 8 Temmuz Cuma günü, Enes Kuşku'nun durumu ile ilgili Florence Nightingale Hastaneleri tarafından resmi bir açıklama yapılacak.

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