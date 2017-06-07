Enes Kanter’in babası serbest bırakıldı

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınan NBA'de oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof.Dr. Mehmet Kanter, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Prof. Kanter, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest kalan Prof. Dr. Mehmet Kanter, adliye çıkışında bir gazetecinin sorusu üzerine, “Allah’a şükürler olsun devletimiz var olsun. Allah suçsuz herkesin yardımcısı olsun” dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi'nde çalışan aralarında hastane müdürü, yönetici ve akademisyenlerin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de bulunduğu 36 şüpheli 4 gün önce gözaltına alındı.

Emniyetteki soruşturması tamamlanan Prof. Dr. Mehmet Kanter, bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Kanter, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Kanter, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.