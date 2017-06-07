T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Enes Kanter’in babası serbest bırakıldı

Kanter'in babası ile beraber 35 kişi daha gözaltına alınmıştı

07 Haziran 2017 21:46

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınan NBA'de oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof.Dr. Mehmet Kanter,  tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Prof. Kanter, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest kalan Prof. Dr. Mehmet Kanter, adliye çıkışında bir gazetecinin sorusu üzerine, “Allah’a şükürler olsun devletimiz var olsun. Allah suçsuz herkesin yardımcısı olsun” dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi'nde çalışan aralarında hastane müdürü, yönetici ve akademisyenlerin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de bulunduğu 36 şüpheli 4 gün önce gözaltına alındı.

Emniyetteki soruşturması tamamlanan Prof. Dr. Mehmet Kanter, bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Kanter, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Kanter, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

ETİKETLER

enes kantermehmet kantergözaltıtutuklamatalebimahkemefetönamık kemal üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24