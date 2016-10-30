Enes Kanter’in babası da KHK ile ihraç edildi

Yayımlanan yeni kararnameyle, “terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen” 10 bin 131 personel ihraç edildi. Görevden ihraç edilenler arasında Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de var. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu darbeci general Semih Terzi'nin doktor olan eşi Nazire Terzi de kamudan ihraç edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı KHK ile bazı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile bazı kamu kurumlarından toplam 10 bin 131 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

'Genelkurmay imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edildi. ABD'nin ünlü NBA liginde basketbol oynayan ve Gülen cemaati mensubu olduğunu dile getiren Enes Kanter'in babası Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Kanter son KHK ile ihraç edildi. Prof. Kanter daha önce kamuoyuna bir açıklama yaparak oğlu Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.