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Spor

Enes Kanter'den Ergin Ataman'a: Sen ne iş yaparsın, malzemecilik mi maskotluk mu!

Basketbol Milli Takımı, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılım hakkı elde edemedi

09 Temmuz 2016 21:41

Basketbol Milli Takımı'nın Fransa'ya 75-63 mağlup olmasının ardından, kadroya alınmayan Enes Kanter, antrenör Ergin Ataman'a, "Sen ne iş yaparsın, malzemecilik mi, maskotluk mu?" ifadelerini kullandı.

Milli Takımlar Başantrenörü Ergin Ataman'ın daha önce, "Terbiyesizler milli formayı giyemez" sözleriyle yüklendiği Oklahoma City Thunder oyuncusu Enes Kanter, Milli Takım'ın Fransa'ya yenildiği maçın ardından kişisel Twitter hesabından sert ifadeler kullandı.

Enes Kanter, Türk Mili Takımı önündeki en büyük engellerin makam sevdalısı yöneticiler olduğu belirterek, şunları söyledi: 

 

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