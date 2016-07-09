12 Dev Adam Rio Olimpiyatları'na gidemiyor

Filipinler'deki 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Basketbol Elemeleri yarı finalinde Fransa'ya 75-63 mağlup olan Türkiye, olimpiyata katılma şansını yitirdi. Olimpiyat şansını sürdüren Fransa yarın finalde Kanada ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla, ilk 5 dakikayı 10 sayı farkla 13-3 önde bitirdi. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini kaybeden Türkiye karşısında Batum, Tillie ve De Colo'nun basketleriyle 13-0'lık seri yakalayan Fransa, 8. dakikada öne geçti: 16-13. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fransa ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Ali Muhammed ve Ömer Aşık'ın basketleriyle 21-20 öne geçen milliler karşısında tekrar üstünlüğü ele geçiren Fransa, 15. dakikayı Diot'un 3 sayılık basketiyle 31-25 önde tamamladı. Kalan bölümde farkı 9 sayıya (35-26) kadar çıkaran Fransa devreyi 37-30 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta aradaki farkı açan Fransa, 24. dakikada 14 sayılık farka ulaştı: 47-33. Türkiye son dakika içinde farkı 7 sayıya kadar (50-43) indirse de Fransa, son hücumda bulduğu 3 sayılık basketle periyodu 53-43 önde geçti.

Son periyotta farkı azaltma çabaları sonuç vermeyen milli takım karşısında Fransa, Heurtel'in üst üste bulduğu sayılarla 33. dakikada 18 sayılık farka ulaştı: 64-46. Son 4 dakikasına 68-58 Fransa'nın üstünlüğüyle girilen müsabakada Türkiye farkı 8 sayıya kadar (71-63) indirse de maçı Fransa 75-63 kazandı.