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Enes Kanter ve Zekeriya Öz ile fotoğraf çektiren diş hekimine 7.5 yıl hapis

"Devletin desteklemesinden dolayı sempati duymuştum"

30 Mart 2018 12:09

Firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Baştan hakkında ‘ev hapsi’ adli kontrolü uygulanmasına hükmetti.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanık Ali İlker Baştan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, Baştan'a adli kontrol kapsamında ev hapsi vererek tahliye etti.

Heyet, Ali İlker Baştan'ın tutuksuz sanık olan eşi Esma Kuriş Baştan'ın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti. Esma Kuriş Baştan'ın yargılaması devam edecek.

"Zamanın kudretli savcısı, suçlu olduğunu bilemezdim"

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali İlker Baştan, 'FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Zekeriya Öz'ü kastederek  “Bir grup hasta beni mağdur ve suistimal etmiştir” dedi. Zekeriya Öz'ün kızını tedavi ettiğini anlatan sanık Baştan “Tanışıklığım tamamen hasta doktor ilişkisidir. Zamanın kudretli savcısıdır. Bu şahıs zırhlı arabasıyla bana gelirken bu kişinin birkaç yıl sonra suçlu olacağını bilemezdim. Keza Enes Kanter de Fenerbahçe ve milli takımın oyuncusuydu. Bir zamanlar devletin desteklediği bu yapı için bende iyi şeyler düşünmüştüm. Devletin desteklemesinden dolayı sempati duymuştum. O gruptan tanıdığım insanlar oldu ama hiyerarşik yapıya dahil olmadım" diye konuştu.

"Sınıra gönderin, en azından pansuman yaparım"

Heyet sanık Baştan'a son sözünü sordu. Beraat isteyen Baştan, "Bizim gibi yetişmiş hekimlerin heba olmasına izin vermeyin. Hatta eğer ceza verecekseniz de ayağıma kelepçe takarak sınıra gönderin en azından orada yaralı askerlere pansuman yaparım” ifadelerini kullandı.

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