Enes Kanter, ilk periyotta aldığı 10 ribauntla Oklahoma City tarihine geçti

Milli basketbolcu Enes Kanter'in formasını giydiği Oklahoma City Thunder, sahasında Chicago Bulls'u 109-100 yendi. c Kanter, Thunder tarihinde 'bir çeyrekte en fazla ribaunt alan oyuncu' oldu.

Batı Konferansı 8'incisi Oklahoma City Thunder, Doğu Konferansı 4'üncüsü Chicago Bulls'u mağlup ederek bu sezon 66. maçında 37. galibiyetine ulaştı.

Thunder'da 37 dakika süre alan milli basketbolcu Enes Kanter, 18 sayı, 18 ribaunt ile double double yaptı. Evsahibi takımda Russell Westbrook 36 sayı, 11 ribaunt ve Steven Adams 14 sayı, 11 ribaunt ile "double double"lık performans sergileyen diğer isimler oldu. Thunder'da Dion Waiters, Anthony Morrow ve D.J. Augustin 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sezon 28. mağlubiyetini alan Bulls'ta Nikola Mirotic 27, Pau Gasol 20, Joakim Noah 15, E'Twaun Moore 12, Aaron Brooks 11 sayı attı.

Pelicans, Nuggets'a boyun eğdi

NBA'de Türkiye 'yi temsil eden basketbolculardan Batı Konferansı 9'uncusu New Orleans Pelicans, 12. sırada yer alan Denver Nuggets'a iki uzatma sonucunda 118-111 mağlup oldu.

Sezonun 36. galibiyetini elde eden Pelicans'ta Anthony Davis, 36 sayı, 14 ribaunt, 9 blok, 7 asistlik performansı ile galibiyetin mimarı oldu. Evsahibi ekipte Tyreke Evans 25, Eric Gordon 16 sayı üretti. Ömer Aşık ise 24 dakika 28 saniye sahada kaldığı maçı 10 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmalık performansıyla "double double" ile tamamladı. Art arda 4. olmak üzere 26. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta Will Barton 25, Kenneth Faried 20, Ty Lawson 19, Jameer Nelson 18, Danilo Gallinari 17 sayıyla mücadele etti.

Toplu sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 109-100

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 98-100

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 111-118

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 108-123

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 123-97

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 97-113

Phoenix Suns-New York Knicks: 102-89

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 86-91 (AA)