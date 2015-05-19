Enes Kanter: Eylülde Milli Takım'a dönüyorum

Türk basketbolunun yıldızlarından NBA oyuncusu Enes Kanter, eylül ayında yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takım formasıyla sahalara döneceğini de açıkladı.

Kariyerini NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'da devam ettiren 25 yaşındaki milli sporcu, Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Gediz Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Seyfullah Çevik'le görüştü, tesisleri gezdi. Öğrencilerle ve altyapıdaki basketbolcularla da sohbet etti, onların merak ettikleri soruları yanıtladı.

Enes Kanter, kendisini örnek alan genç sporculara Van'dan NBA'ye uzanan öyküsünü, imkansız gibi görüneni nasıl başardığını anlattı. Kanter, "Basketbola Van'da imkansızlıklar içinde başladığımda hedefim NBA'di. 'Bir gün mutlaka NBA'de oynayacağım' diyordum. Bu hedefimi o zaman birine söyleseydim, bana gülerdi, 'Sen kim, NBA kim' derdi. Annem bile inanmamış, 'Otur dersine çalış' demişti. Önemli olan etraftakilerin ne dediği değil, kendinizin ne istediği. Eğer kendinize inanıyorsanız ve bu uğurda çok çalışıyorsanız kimse sizi yolunuzdan alamaz. Siz de kendinize güvenin ve başarın. Özgüvenin çok önemli olduğunu unutmayın. Ben inandığım yolda gidip hayal ettiğim yere ulaştım, siz de yapabilirsiniz. Üstelik daha şanslısınız, çok güzel imkanlara sahipsiniz" dedi.

Yıldız basketbolcu, eylül ayında yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takım formasıyla sahalara döneceğini de belirterek, "Sol dizimden olduğum ameliyat sonrasında tedavim devam ediyor. Önümüzdeki günlerde idmanlara başlayacağım, bir aksilik olmazsa da ağustos ayında milli takıma katılacağım ve şampiyonada oynayacağım. Ardından da NBA'de sezon açılacak" dedi.