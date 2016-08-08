Enes Kanter evlatlıktan reddedildi

Fethullah Gülen ile yakınlığı ile bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter’in evlatlıktan reddedildiği iddia edildi.

Enes Kanter soyadını Gülen yaptı, "Hocaefendi yolunda anam, babam, sülalem feda olsun!" dedi



Kanter’in babası Mehmet Kanter’in yazdığı iddia edilen bir mektupta, “'Enes'in FETÖ terör örgütü tarafından hipnotize olduğunu ve kullanıldığını düşünüyoruz.İnsanlar yanlışlıklar yapabilir. Yanlıştan dönmenin erdem olduğunu defalarca söyledik ancak ikna edemedik.Ben babası ve bütün kanter aileleri olarak fetö terör örgütü tarafından yapılan çirkin darbeyi kınıyor ve lanetliyoruz. Enes'i başta ben babası ve Kanter aileleri evlatlıktan reddediyoruz. Bir an önce soy ismini değiştirmesini istiyoruz.Başta Cumhurbaşkanımız ve Türk halkından böyle bir çocuğum olduğu için utanç duyarak özür diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Enes Kanter'in babası, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Kanter, geçtiğimiz günlerde açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medyada dolaşan mektup şöyle: