Enes Kanter soyadını Gülen yaptı, "Hocaefendi yolunda anam, babam, sülalem feda olsun!" dedi

Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter, babasının yazdığı “evlatlıktan reddetme” mektubuna cevap verdi. Kanter, yazdığı cevapta “Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeşlerim tüm sülalem feda olsun” dedi ve yazdığı metnin sonuna “Enes (Kanter) Gülen” imzasını attı.

Bugün, Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter, oğlunu evlatlıktan reddettiğini söyleyerek soyadını değiştirmesini istemişti.

Enes Kanter’in resmi Twitter hesabından paylaştığı cevap şöyle:

Babası evlatlıktan reddetti

Kanter’in babası Mehmet Kanter’in yazdığı mektupta, “'Enes'in FETÖ terör örgütü tarafından hipnotize olduğunu ve kullanıldığını düşünüyoruz.İnsanlar yanlışlıklar yapabilir. Yanlıştan dönmenin erdem olduğunu defalarca söyledik ancak ikna edemedik.Ben babası ve bütün kanter aileleri olarak fetö terör örgütü tarafından yapılan çirkin darbeyi kınıyor ve lanetliyoruz. Enes'i başta ben babası ve Kanter aileleri evlatlıktan reddediyoruz. Bir an önce soy ismini değiştirmesini istiyoruz.Başta Cumhurbaşkanımız ve Türk halkından böyle bir çocuğum olduğu için utanç duyarak özür diliyorum” ifadeleri kullanılmıştı.

Enes Kanter'in babası, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Kanter, geçtiğimiz günlerde açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kanter'in babası Mehmet Kanter'in yazdığı mektup şöyle: