Enes Kanter: Asker can derdinde, kasap 400 derdinde

NBA'de oynayan basketbolcu Enes Kanter, 16 askerin şehit olduğu PKK'nın Dağlıca'da düzenlediği saldırıya ilişkin olarak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Asker can derdinde, Kasap 400 derdinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atv – A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerine gönderme yapan Kanter'in paylaşımı 6 bine yakın retweet aldı.