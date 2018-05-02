T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes Başar'dan bronz madalya

DAĞISTAN,(DHA) Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Enes Başar, bronz madalya kazandı

02 Mayıs 2018 22:58

DAĞISTAN,(DHA)

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Enes Başar, bronz madalya kazandı.
Enes Başar, Rusya Federasyonu\'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti\'nde düzenlenen organizasyonun 3\'üncü gününde grekoromen stil 67 kilo 3\'üncülük - 5\'incilik müsabakasında Danimarkalı Fredrik Holmquist Bjerrehuus\'u 5-4 mağlup etti.
Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Enes Başar, galibiyetin ardından Türk bayrağıyla minderde tur attı.
Bu kiloda Rus Artem Surkov altın madalya kazanırken, gümüş madalya Gürcü Bolkvadze\'nin, diğer bronz madalya ise Ermeni Karen Aslanyan\'ın oldu. Türkiye, grekoromen stil müsabakalarını 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Dağıstan\'da düzenlenen şampiyonada 130 kiloda Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 67 kiloda Enes Başar ve 55 kiloda Ekrem Öztürk üçüncü oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DAĞISTANDHA Avrupa GüreşEnes BaşarEnes Başar Rusya FederasyonuDağıstanCumhuriyetiDanimarkalı Fredrik Holmquist BjerrehuusGrekoromenAvrupaTürkBuRus Artem SurkovGürcü BolkvadzeErmeni Karen AslanyanTürkiyeRıza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24