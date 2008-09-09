Enes 24 saatte iki kez öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, foseptik çukuruna düşen ve “öldü” denilerek ceset torbasıyla götürüldüğü hastanede yaşama döndürülen 6 yaşındaki Enes'in ölümü, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.



Enes Ataman'ın yakınları, olayda itfaiye ve sağlık ekiplerinin ihmali olduğunu öne sürerken, olaya müdahale eden ekipler, yaşanan kargaşa yüzünden küçük çocuğa tıbbi müdahalede bulunulamadığını bildirdiler.

Küçük Enes'in amcası Vedat Ataman, olayda itfaiye ve sağlık ekibinin ihmali bulunduğunu iddia ederek, dava açacaklarını söyledi.



“DOKTOR KUYUNUN BAŞINDA BEKLEMİŞ”



Bursa İl Sağlık Müdürü İsmail Hakkı Çelik de, iddialarla ilgili olay yerinde görev yapan “112 doktoru” ile görüştüğünü, doktorun anlattıklarından olayda bir ihmalin bulunmadığı kanaatine vardığını söyledi.



Küçük Enes'in foseptik çukurundan çıkarılması için yürütülen çalışmalar sırasında doktorun da müdahale için yaklaşık bir saat kuyu başında beklediğini anlatan Çelik, bu sırada fenalaşması üzerine çocuğun annesine ambulansta müdahale edildiğini vurguladı. Serum takılan annenin ambulansta olduğu sırada çocuğun çukurdan çıkarıldığını ve “öldü” denilerek ceset torbasına konulmaya çalışıldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

“Köylüler 'öldü' diye çocuğun yanına doktoru yaklaştırmamışlar. Ancak doktor 'muayene etmeden ceset torbasına koyamazsınız' diye tepki gösterip muayene etmekte ısrar edince bu kez ceset torbasını alan bazı kişiler ambulansa koşturmuşlar. Doktor da arkalarından koşmuş ama anneyi ambulansta gören bu kişiler 'çocuğunu bu halde görmesin' diyerek doktorun muayene etmesine imkan tanımadan çocuğu kaşla göz arasında cenaze aracına koymuşlar.”





Çelik, cenaze aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldüğünde hayati belirtileri olmayan Enes'e müdahale eden Dr. Özlem Ozan Çolak'ın, “Bir umutla” çocuğu hayata döndürmek için çabaladığını, gereken tüm tıbbi müdahaleleri yaptığını ifade etti.



Müdahale sonucu kalbi çalıştırılan çocuğun yoğun bakım ünitesi uygun olan özel bir hastaneye sevk edildiğini anlatan Çelik, “Ailenin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Ancak yaklaşık bir saat foseptik çukurunda kalmış, beyin fonksiyonlarını kaybetmiş bir hastanın yaşaması imkansız... Bu çok garip bir iş ama bence ekibimizin bir ihmali söz konusu değil. Gerekirse inceleme yaparız” diye konuştu.



İTFAİYE MÜDÜRÜ KARGAŞADAN DERTLİ



İnegöl Belediye İtfaiye Müdürü Münir Kandemir ise bugüne kadar birçok kurtarma olayına müdahale ettiklerini, ancak ilk kez 45 dakika suyun içinde kalmış bir kişinin hayata döndürüldüğüne tanık olduklarını belirtti.





Olay yerinde yoğun kargaşa yaşandığını anlatan Kandemir, şunları söyledi:

“Orası savaş alanı gibiydi. Olay jandarmaya saldırmaya kadar bile vardı. O ortamda doktoru da bir kez görebildim. Çünkü oradan oraya koşturuyordu. Lağımın içinde 2 metrelik su vardı, çocuk bu suyun içinde yaklaşık 45 dakika kalmış. Arkadaşlarımız, suyu yaklaşık 1 metre boşaltıp çukura girince çocuğu bulabildi. Çukurdan çıkarılınca çocuğu, yaşama ihtimali olmadığı için ceset torbasına koyarak fermuarını kapatmak üzereyken, köyden iki delikanlı torbayı kucaklayıp ambulansa koşturdular. Arkalarından koştuk, yolun yarısına geldiğimizde bir baktık ambulansa koymamışlar, geri dönüyorlar. Cenaze aracına koydular, hastaneye götürdük.”

