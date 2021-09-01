Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ayvalık İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Balıkesir'in Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçeleri sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya'da "Dedeler Özel Kök Çıkışı Enerji Nakil Hattı", Mersin'de "Soma Köyler D2-Karacakaş Enerji Nakil Hattı" ve "9M5126 İM - Derinçay Çıkışı Enerji Nakil Hattı", Manisa'da "Karayenice KÖK-Gökbel Enerji Nakil Hattı" ve "Güneydamları İçme Suyu - Güneydamları TR 5 Enerji Nakil Hattı", Ankara ve Kırşehir il sınırlarında inşa edilecek "Hirfanlı TM - Şankışla KÖK Enerji Hattı" güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Karabük'te "Kahyalar KÖK - Bolkuş KÖK Enerji Nakil Hattı", İzmir'de "Dereköy KÖK - Durmuşlar KÖK Enerji Nakil Hattı", Hatay'da "DH2090 Dörtyol Yeniyurt - Yeşiltepe Sulama Enerji Nakil Hattı" güzergahına isabet eden taşınmazların da elektrik dağıtım tesislerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. (AA)