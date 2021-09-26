Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 300 bin TL'ye makam asansörü yaptırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaklaşık 300 bin TL'ye makam asansörü yaptırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bakanlık binasına doğal afet ve salgın hastalık gibi acil durumlarda kullanılması gereken ihale maddesiyle yüzbinlerce liralık “makam asansörü” yaptırdığı açığa çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2 Temmuz 2020 tarihinde “Bir adet dört Durak 480 kilogramlık (6 kişi) Panoramik Hidrolik Makam Asansörü Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İhalenin sonu için neredeyse ihaleden bir yıl sonra, 15 Eylül 2021 tarihinde açıkladı. İhale sonuç ilanına göre de makam asansörü ihaleye tek başına katılan ve 299 bin TL teklif veren Müzeyyen Ezgi Has’a yaptırıldı.

Binlerce liralık makam asansörü ihalesi, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi uzun yıllardır işi isteğin firmaya verme ihalesi olarak da yorumlanıyor.