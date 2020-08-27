Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Karadeniz'den iki aya yeni müjde gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerve ilişkin, "Kuvvetle muhtemel keşif yapılan bölgenin aşağısındaki katmanlarda da yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir" dedi.

Dönmez, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Karadeniz'de açılan kuyularda üretime geçileceğini ve doğalgaz kullanımının 2023'e yetişeceğini söyleyen Bakan Dönmez, "Biz kuyuları açtıkça o kuyulardan üretime geçeceğiz. Gazı uzun yıllar boyunca Bulgaristan sınırından, TürkAkım ile birlikte Kıyıköy'den alıyoruz ve 81 ilimize doğalgazı götürüyoruz. Buradaki doğalgazı ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca'dan bağlayacağız" diye konuştu.

"Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz"

Dönmez, 8 bin kilometrekarelik TUNA-1 lokasyonunun sadece dörtte birinde çalışma yapıldığını ve benzer yapılarda keşiflerin olabileceğini aktararak, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Bizim beklentimiz gaz gibi gözüküyor ama..."

Bakan Dönmez, Akdeniz'de potansiyeli olan bölgelerde sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Hem petrol hem doğal gaz bulma ihtimalimiz var. Akdeniz'de yapılan keşiflerin ağırlığı doğal gaz oldu. Aynı sahada petrol ve doğal gazın üretildiği noktalar var. Bizim beklentimiz gaz gibi gözüküyor ama bu yapılacak sondaja göre netleşecek" değerlendirmesinde bulundu.