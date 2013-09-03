Enerji ve maden yatırımlarına 'ekosistem ayarı'

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ekosistem Değerlendirme Tebliğ Taslağı"na göre, orman sayılan, korunan ve belirlenen bazı alanlarda enerji ve madencilik faaliyeti talepleri değerlendirmeye alınmayacak.

Enerji Yatırım Uzmanı Cengiz Güneş, "Taslakla orman sayılan alanlarda ve Bakanlık yönetiminde olan korunan alanlarda, GES faaliyetlerinin ve orman sayılan alanlarda lisanssız elektrik üretim faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı düzenleniyor" dedi.

Güneş, taslağa göre, İstanbul sınırları içinde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden Yeniköy, Evreşe ve Kocaçeşme yerleşim yerlerinin güneyinde kalan Gelibolu yarımadasında, planlama, proje ve inşaat aşamasında bulunan baraj ve gölet rezervuar alanlarında, gen koruma ormanlarında, muhafaza ormanlarında, tohum meşcereleri ve mesire alanlarında Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve RES ölçüm direği müracaatlarının değerlendirilmeyeceğini de kaydetti.

Taslağa göre, korunan alanların mutlak koruma bölgelerinde, planlama aşamasında olan ve planı tamamlanmayan korunan alanlarda, türlerin korunması için ayrılan ve coğrafi sınırları belirlenmiş olan alanlarda, plan ve projesi mevcut olan baraj veya gölet gövdelerinin inşa edileceği alanlarda, mevcut baraj ve gölet yapılarının güvenliğini tehlikeye atacak yaklaşım alanlarında, işletmeye alınmış mevcut baraj ve göletlerin işletme ve rezervuar alanlarında, koruma alanları ilan edilen içme suyu temin amaçlı kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri gibi yapıların mutlak koruma alanlarında (50-100 metre), içme suyu havzasına ilişkin özel hükümler getirilinceye kadar içme kullanma suyu mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında enerji ve madencilik faaliyeti talepleri değerlendirilmeyecek.