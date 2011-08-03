Enerji tasarrufu = Üniversite bursu!

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Rumeli Feneri Kampüsü'nde tükettiği elektriğin tümünü, sıcak suyun ve ısınma ihtiyacının yüzde 75’ini çevre dostu kojenerasyon sistemiyle karşılayan Koç Üniversitesi’nin bir yıllık enerji tasarrufu 19 öğrencine burs sağlıyor!







Türkiye'nin gözde üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi, çevreye verilebilecek olumsuz etkilerin sistematik şekilde azaltılmasını amaçlayan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi aldı. Üniversitenin bir yıl içinde enerji ve atıkların geri dönüşümüyle sağladığı tasarrufla bu kaynak 19 öğrenciye burs olamağı sağladı.



Kurulduğu 1993'den bugüne tüm kaynaklarını her yıl daha fazla sayıda öğrencisine burs verebilmek için artırmayı hedeyleyen Koç Üniversitesi idarecileri, Vehbi Koç Vakfı’nın destekleriyle öğrencilerinin yüzde 60’ına burslu eğitim sağlamayı başarıyor. Akademik eğitimde mükemmelliği amaçlayan üniversite, kampüsündeki günlük hayatı da ekolojik yaşama uyum göstercek ve dahası onu gözetecek şekilde geliştiriyor.



İşte tam da bu amaçla, 2005'te Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde 2,3 MW’lık bir kojenerasyon tesisi(*) inşa edilmiş ve elektrik enerjisi üretimine başlanmış. Elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını birlikte karşılayan bu tesis, doğalgaz tüketiminde de önemli tasarruf sağlamış. Bu yolla üniversitesitede gereksinim duyulan enerji üretimi sırasında, doğaya salınan karbondioksit miktarında da önemli azalma sağlanmış. Öyle ki uygulama sonucu, ancak 534 evin ısıtılması durumunda ortaya çıkabilecek kadar az karbondioksit (CO2) salınımı yapılır seviyeye ulaşılmış. Bu da yüzde 75 daha az karbondioksit (CO2) salınımını demek.



Üniversitenin aldığı ISO 14001 Belgesi, kampüste ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin üretimi sırasında çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanıyor. Bu ilkeye dayanarak, Ocak-Haziran arasında Koç Üniversitesi’nde uygulanan atık yönetimi sonucu, sadece kağıt atıkların geri dönüşümüyle bu malzemelerin yeniden üretimiyle oluşabilecek hava kirliliğinde yüzde 74, su kirliliğinde yüzde 35, su kullanımında yüzde 45 azalma olmuş.



Plastik atıkların geri dönüşümüyleyse 1.848 KWh enerji tasarrufu elde edilmiş. Metal atıkların geri kazanımıyla, aynı şekilde enerji tüketiminde yüzde 95, hava kirliliğinde yüzde 90, su kirliliğinde yüzde 97, baca gazı kirletici emisyonunda yüzde 99 azalma yaşanırken, 1088 kg boksit metali, 544 kg kimyasal madde ve 1.904 KWh enerji tasarrufu sağlanmış.



KOJENERASYON nedir? (*)

Kelime olarak “Combined Generation” terimlerinin kısaltılmasından oluşmuştur. Isı ve elektriğin birlikte üretildiği “birleşik üretim” anlamına gelir. Aynı yakıt kaynağından daha fazla kullanılabilir enerji açığa çıkarttığı için tek amaçlı üretim sistemlerinden daha verimlidir. Bunun yanında egzoz gazlarını da değerlendirdiğinden CO2 emisyonunu da azaltır.

( Kaynak: igdas.com.tr )



