Enerji tasarrufu için 'dünya 1 saatliğine karardı'

Enerji tasarrufu ve iklim değişimi konusunda mesaj vermek amacıyla düzenlenen "Dünya Saati" kampanyası kapsamında 157 ülkede sembolik yerlerin ışıkları belli sürelerle kapatıldı.

Kampanyaya, Uluslararası Uzay İstasyonu, Barselona'daki La Sagrada Familia, Vatikan'daki St. Peter Bazilikası, Paris'teki Eyfel Kulesi, Londra'daki Buckingham Sarayı, Rio de Janeiro'daki İsa Heykeli, New York'taki Empire State Binası ve Times Meydanı, Las Vegas'ın tüm ışıkları, Kuala Lumpur'daki ikiz kuleler, Rusya'daki Kremlin Sarayı ve Mısır'daki Piramitler'in de aralarında olduğu bin 500'den fazla ünlü yapıt, ışıklarını kapatarak destek verdi.

ABD'de katılım

Kampanyaya New York'taki BM Genel Merkezi, Empire State binası ve Times Meydanı ile turistik eğlence merkezi Las Vegas kenti de katıldı.

BM'nin ikonik genel merkez binası saat 19.00'dan 22.00'ye kadar 3 saat süreyle ışıksız kalırken, Times Meydanı, Empire State binası ve Las Vegas kenti de saat 20.30'dan 21.30'a kadar ışıklarını kapattı.

İklim değişimi ve sürdürülebilir enerji tüketimini teşvik amacıyla gerçekleştirilen ''Dünya Saati'' uygulaması çerçevesinde, New York'taki BM Genel Merkez binası dışında, Cenevre ofisi başta olmak üzere dünya genelindeki tüm BM ofisleri de bir saat süreyle ışıklarını kapatarak kampanyaya destek verdi.

Times Square ilk defa ışık kapattı

ABD'nin ve New York'un gözde turizm merkezlerinden biri olan Times Meydanı'nda bir çok bina, bu yıl ilk defa gönüllü ışıklarını kapatma kararı alırken, meydanda yer alan çok sayıdaki bilbordların yarısı ışıksız kaldı.

Genel Sekreter Ban'ın iklim değişimi çağrısı

"Dünya Saati"nin iklim değişimi eylemi ihtiyacına dikkati çekmeyi amaçladığını belirten BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, geçen hafta Grönland'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Zirveyle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ban, Grönland'taki Fjord Buzdağları'nın ve orada bulunan buzulların hızla erdiğini ve ''Küresel ısınmanın etkileri, eriyen buzullar, aşırı hava koşulları ve denizlerin yükselmesi, Grönland halkının hayatını ciddi şekilde tehdit ettiğini" belirterek dünya liderlerinden zirveye gelme konusunda siyasi irade göstermelerini istedi.

Genel Sekreter Ban'ın liderlik yapacağı İklim Değişimi Zirvesi BM'nin 69. Genel Kurul çalışmalarının yapılacağı eylül ayında New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye'den destek

Doğal Hayatı Koruma Vakfınca (WWF) 157 ülkede düzenlenen "Dünya Saati'' kampanyasına, Türkiye'den sembolik eserlerin yanı sıra aralarında ünlülerin de olduğu çok sayıda kişi destek verdi.

Vakfın, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere, çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi, Beylerbeyi Sarayı, Beykoz Kasrı, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, Ayasofya Müzesi, Topkapı Müzesi ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Binası, 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını kapattı.

Kampanyaya ilk kez katılan Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Fatih Camisi, Nur-u Osmaniye Camisi ve Yeni Cami de ışıklarını kapatarak "Dünya Saati"ne destek oldu.

Bu yıl "Dünyaya olan sevgini göstermeye var mısın?" sloganıyla yola çıkan ve www.dunyasaati.org sitesi aracılığıyla bireylere ve kurumlara ulaşan kampanyaya Türkiye'den 400'ün üzerindeki kurumun yanı sıra aralarında Asuman Krause, Bade İşcil Süalp, Burçin Terzioğlu, Erdil Yaşaroğlu, Janset, Sarp Akkaya, Serdar Kılıç ve Tanem Sivar gibi ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişi de katıldı.

'Haklı bir üne kavuştuk'

WWF-Türkiye'den Pınar Şakar, kampanyanın, 2 milyar insanın katılımıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Başta iklim değişikliği olmak üzere, dünya genelindeki çevre sorunlarına dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatan Şakar, "Kampanya, 2007'de, Sydney'de 2 milyon insanın mütevazı bir şekilde ışıklarını kapatmasıyla başladı. Daha sonra 2008'de bütün dünya bu sese kulak verdi. Biz de 2008'den beri Türkiye'de kampanyayı yürütmekteyiz. 2010'da boğaz köprülerinin ışıklarının kapatılmasıyla birlikte haklı bir üne kavuştuk" diye konuştu.

Şakar, kampanyaya destek veren birçok gönüllünün çektiği fotoğrafların www.dunyasaati.org adlı sitede yer alacağını kaydetti.

Tataristan

Tataristan'da da 200'den fazla devlet dairesinde ışıklar bir saatliğine söndürüldü. Başkent Kazan'da yerel saatle 20.30-21.30 arasında, devlet daireleri ve Kazan Kremlini, Kul Şerif Camii, Süyümbike minaresi ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün ışıkları kapatıldı.