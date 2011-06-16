-ENERJİ TASARRUFU İÇİN "SİESTA" ÖNERİSİ TOKYO (A.A) - 16.06.2011 - Japonya'da 11 Mart'taki şiddetli deprem ve tsunaminin Fukuşima nükleer santralinde ağır hasara yol açmasının ardından, ülkenin orta kesiminde yer alan Gifu bölgesinde, elektrik tasarrufu yapmak amacıyla memurlar öğle yemeğinin ardından iki saat süreyle siesta (öğle istirahati) yapmaya teşvik edilecek. Gifu bölgesi yetkililerinin, çalışanlara, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 13.00-15.00 saatleri arasında görev yerlerinden ayrılarak siesta yapmalarını önereceği, böylece bu saatler arasında klima sistemleri kapatılacağı için elektrik tasarrufu sağlanacağı belirtildi. Bir yerel yetkili, "Siesta fikrinin, bu yokluk döneminde elektrik tüketiminin azaltılması için mantıklı göründüğünü" söyledi. "Bürolarda daha az memur bulunursa enerji tüketiminin düşeceğini" vurgulayan yetkili, bu önlem sayesinde 13.00-15.00 saatleri arasında yüzde 20'lik bir tasarruf sağlamayı hedeflediklerini söyledi.