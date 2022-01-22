EnerjiSA'ya haksız rekabetten verilen 7,9 milyon liralık ceza iade edildi

Elektrik dağıtımının özelleşmesinin ardından Ankara, İstanbul Anadolu yakası ve Toroslar bölgesinin dağıtımını yapan EnerjiSA hakkında “hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle verilen para cezasının 7 milyon 973 bin 40 liralık kısmı mahkeme kararı ile iade edildi.

Elektrik dağıtımının özelleşmesinin ardından EnerjiSA; Ankara, İstanbul Anadolu yakası ve Toroslar bölgesinin dağıtımını üstlendi. Rekabet Kurumu, EnerjiSA’nın dört şirketi hakkında; “hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle toplamda 143 milyon 61 bin 738 lira para cezası kararı vermişti.

EnerjiSA’nın 2021 yılının ilk dokuz ayını kapsayan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği faaliyet raporuna göre şirket, karara karşı Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Mahkeme davayı reddetti.