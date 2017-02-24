Enerji Piyasası Başkanı: Mağdur edeni, mağdur ederiz!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, aylık ortalama 82 lira ve üzeri fatura ödeyen, dolayısıyla elektrik tedarikçisini seçmeye hak kazanan serbest tüketicilerin sözleşmelerinde mağdur olduklarını açıklayarak, elektrik dağıtım şirketlerini geçmişte imzaladıkları anlaşmalara sadık kalması konusunda uyardı.

BusinessHT'den Cemre nur Karaca'nın haberine göre, geçmişte imzalanan anlaşmalara sadık kalmayan elektrik dağıtım şirketlerinden 93'üne ceza kestiklerini söyleyen ve "Mağdur edeni mağdur ederiz" diyen Yılmaz şöyle konuştu:

"Üç ay boyunca yeni abone yasağı getirdik"

“93 dağıtım şirketine üç ay boyunca yeni abone yasağı getirdik. Bu cezalara devam edeceğiz.Herkes kurallara uymak zorunda. Biz limitleri aşağı çekerken iştahlar artıyor. Ancak iştahlar artarken tedarik şirketleri obur davranmamalı. Abonelerin ihtiyaçlarını karşılamaları ve kurallara uymaları gerekiyor. Bu konu bizim için oldukça hassas bir konu."

Aylık faturası 82 liranın üzerinde olan kişiler...

EPDK, 2016 sonunda getirdiği düzenleme ile elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürdü. Bu kapsamda aylık faturası 82 liranın üzerinde olan kişiler, serbest tüketici olarak tedarikçisini seçebilecek.

Yeni limitle 8,4 milyon abone serbest tüketici olma ve elektrik tedarikçisini seçme hakkına sahip olurken, serbest tüketici olmak isteyen abonelerin tedarik şirketleri ile imzalayacakları anlaşmalarda çok dikkatli olmaları gerektiği EPDK tarafından her fırsatta dile getiriliyor.