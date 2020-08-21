Enerji merkezi Başkanı Prof. Dr. Volkan Ediger: Eksen değiştirecek bir rezerv değil, ispatlanması için daha çok çalışma yapılacak

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili Dünya Gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatına yılda 10-15 milyar dolar ödediğini hatırlatan Prof. Dr. Volkan Ediger, açıklanan rezervin Türkiye'nin 6 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar olduğunu belirtti ve "Cari açığı biraz azaltır. O kadar. Çok çok fazla etkisi olmaz. Eksen değiştirecek bir rezerv değil" dedi.



Prof. Dr. Volkan Ediger şunları söyledi:

"Bir kuyu açıldı. Yarısı delindi. Bin metrede şu an. İkinci bin metre de delinecek. İkinci üçüncü seviyeler de test edilecek. Akış testleri yapılacak. İspatlanmış rezerv olabilmesi için daha çok çalışma yapılacak. Bütün prosedürlerin tamamlanması gerekir. İşin akışı şu: Rezerv yeterli ise sabit kuyular açılacak. Başka kuyular açılacak. Üretim kuyuları açılacak. Oraya depolar yapılacak, sonra da boru hattı kurulacak.."