"Enerji kesintisi siparişlerde gecikmelere sebebiyet vermeye başladı"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar enerjide yaşanan sıkıntıların sanayi sektörüne olan etkilerini anlattı. Yorgancılar, enerji kesintisi nedeniyle siparişlerde gecikmeler yaşadıklarını söyledi.

Bloomberg HT yayınına katılan Yorgancılar, enerji kesintisinin üretimi oldukça etkileyen bir süreç olduğunu belirtti.

Yorgancılar’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle oldu:

"Demir-çelik gibi sektörlerde enerji çok daha önemli. Sürekli enerjiye ihtiyaçları var. Enerji krizinin ne zaman biteceğini bilmemiz gerekiyor. Maliyetler pazar günü çalışılarak telafi edilebilir eğer kriz uzamazsa.

Enerjide dışa bağımlılık konusunu acilen çözmemiz gerekli. Türkiye’de sanayi büyüyor ama sanayinin ihtiyacı olan enerjiye aynı şekilde yatırım yapılamadı. Üretimin büyüdüğü ortamda enerji yatırımları yetersiz. Yenilenebilir enerjinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Enerji ve üretim kapasitesini artıracak bir yapıya dönüşmemiz gerekiyor. Türkiye’de üretilen ürünlerin yüzde 65-70'nin hammaddesi dışa bağımlı. Geri kalanını yurtiçinden tedarik ediyoruz ama onun da dışa bağımlılığı var. Maliyet artışları buradan kaynaklanıyor."