Enerji ithalatına ödenen tutar ocakta yüzde 236 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 236 artarak 8 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 milyar 824 milyon dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ocak ayında bu rakam 2 milyar 625 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış, ekonomik aktivitelerdeki canlanma ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 2 milyon 609 bin 752 tona çıktı. (AA)