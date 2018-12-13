ENERJİ-İŞ BAŞKANI, TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) ENERJİ-İŞ Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında, Atalay\'ın, asgari ücret ve Fransa\'daki gösterilere ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Şikayete konu sözleri ile hükümeti asgari ücret üzerinden tehdit ettiğini iddia edilen Atalay hakkında, \"Suç işlemeye tahrik\", \"Suç ve suçluyu övme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" ve \"Kanunlara uymamaya tahrik\" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay\'ın, asgari ücrete ilişkin açıklama yaparken Fransa\'daki gösterilere atıfta bulunmasına ilişkin sözleri suç duyurusuna konu oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na şikayet dilekçesi sunan Hak-İş Konfederasyonu\'na bağlı Enerji-İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Atalay\'ın şikayete konu sözleri ile hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit ettiğini savunarak, \"Fransa\'da olanları burada da yaparız demek istemiştir\" iddiasında bulundu.

Hak-İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Avukat Burak Bayar ve bazı sendikacılar ile bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na geldi. Altunsoy, suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdikten sonra adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı. Ergün Atalay\'ın 7 Aralık 2018 tarihinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın basında ve sosyal medyada çokça tepki çektiğini savunan Altunsoy, \"Ergün Atalay bir genel başkana yakışmayacak talihsizlikte açıklamalarda bulunmuştur. \'Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider. İşte gördük Fransa\'da gitmediğini. Atalay, \'üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı\' demiştir. Ergün Atalay uluslararası terör baronlarının ve radikal örgütlerin fonladığı bu teröristleri örnek göstererek, ülkemizin uluslararası bir ekonomik operasyona maruz kaldığı şu günlerde ve yerel seçimlere aylar kala hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit etmiş, \'bize bağlı\' diyerek talepler karşılanmazsa Fransa\'da olanları burada yaparız demek istemiştir\" dedi.

Altunsoy, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkça \'terör eylemi\' olarak tanımladığı Fransa\'daki olayları örnek gösteren Atalay\'ın, TCK\'nın 216 - 215 ve 214. maddelerine göre suç işlediği kanaatindeyiz\" dedi.

ATALAY HAKKINDA 4 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İSTENDİ

Avukat Burak Bayar da, Atalay\'ın söz konusu açıklaması nedeni ile hakkında, \"Suç işlemeye tahrik\", \"Suçu ve suçluyu övme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\", \"Kanunlara uymamaya tahrik\" suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mahmud Altunsoy\'un adliye önünde açıklaması

Burak Bayar\'ın kısa açıklaması

Açıklamadan genel ve detay görüntü