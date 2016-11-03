Enerji içecekleri hepatit riskini artırıyor

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki inşaat işçisi halsizlik, iştahsızlık, karında ağrı ve şişlik, bulantı ve kusma, idrarda koyuluk şikayetleriyle sağlık ekiplerine başvurdu.

Hastayı muayene eden Florida Üniversitesi sağlık ekibi kronik hepatit C tespit etti.

Testler sonucunda transaminaz denilen karaciğer enzimlerinde artış görüldü.

Karaciğer biyopsisi sonucunda da hastaya ağır akut hepatit teşhisi konuldu.

Doktorlar hastalığın sebeplerini araştırırken sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı ve beslenme ile ilgili sorular sordular.

Hastanın söylediği tek bir şey normalin dışındaydı.

Son üç hafta boyunca, her iş gününde dörder, beşer kutu enerji içeceği tüketmişti.

Enerji içeceği kullanımını bırakan hastada belirtilerin de kaybolduğu gözlendi.

Dr Jennifer Harb'ın liderliğindeki araştırmacılar, enerji içeceği tüketiminin hızla arttığını ve tüketicilerin bu içeceklerin içeriği ve potansiyel riskleri hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz Karaciğer Vakfı Genel Müdürü Andrew Langford ise enerji içeceklerinin herhangi bir besin değerinin olmadığını söyledi.

Langford bu içeceklerin çok fazla tüketilmesinin karaciğerin işlevini yitirmesine ve ciddi problemlere sebep olabileceğini de vurguladı.

Andrew Langford "Bol su içmek, sınırlı alkol tüketimi ve düzenli egzersizi içeren bir diyet sağlıklı bir karaciğere sahip olmanıza yardımcı olabilir." dedi.