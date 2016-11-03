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Sağlık

Enerji içeceğinde hepatit riski

3 hafta boyunca günde 5 kutu enerji içeceği içen 50 yaşındaki bir adamın karaciğeri ciddi ölçüde hasar gördü

03 Kasım 2016 13:00

50 yaşındaki vücut geliştirmeci 3 hafta boyunca her gün 5 kutu enerji içeceği içince karın ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti. Laboratuar sonuçlarında adamın Hepatit C enfeksiyonu taşıdığı ortaya çıktı.

3 hafta boyunca günde 5 kutu enerji içeceği içen 50 yaşındaki bir adamın karaciğeri ciddi ölçüde hasar gördü. İsmi açıklanmayan vücut geliştirmeci adama ağır hepatit teşhisi konuldu. İş yerinde uyanık kalmak için çok fazla enerji içeceği içmeye başladığını söyleyen vücut geliştirmecide kısa sürede anoreksi ve karın ağrıları ile mide bulantısı ve kusma baş gösterdi.

Doktorlar başta soğuk algınlığı olduğunu düşündü. Ancak adamın idrarının koyu renk olduğunu ve sarılık olduğunu anlayınca durum daha endişe verici bir hal aldı. Laboratuar sonuçları, karaciğerinin ciddi hasar gördüğüne ve bu da kronik hepatit C enfeksiyonuna işaret ediyordu.

Enerji içeceklerinde 'Hepatit' riski

Milliyet'in haberine göre; hastanın beslenme alışkanlıklarını ve ilaç kullanıp kullanmadığını incelemeye alan uzmanlar hastalığın enerji içeceklerinden kaynaklandığını düşünüyor. Adamın içtiği enerji içeceğinin her kutusu 40 mg, yani tavsiye edilen miktarın %200'ü kadar niasin içeriyor.

Enerji içeceği tüketiminin yaygınlaştığı bu günlerde uzmanlar, içeceklerin yan etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor. Hepatit, enerji içeceklerinin potansiyel risklerinden sadece bir tanesi. 

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