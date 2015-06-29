Enerji içeceği can mı aldı?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arkadaşları ile eğlendikten sonra enerji içeceği içen ve 'Kalbimde sıkıntı var yanıyorum' diyerek fenalaşan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Adli Tıp raporu henüz açıklanmayan olayda genç kadının babası genç kadının yaşamını yitirmesinin sebebini enerji içeceğine bağladı.

Genç kadının babası, 'Bir enerji içeceğini iki arkadaş paylaşıyorlar. Enerji içeceğini paylaştıktan sonra kızım kalbini tutuyor. Kalbimde sıkıntı var yanıyorum demiş.' ifadelerini kullandı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç kadın saat 03.50'de hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Patlangıç Mahallesi'ndeki bir ayakkabı mağazasının açılışı için arkadaşlarına yardıma giden Eda Dilara Kocatepe (22), akşam yapılacak açılış öncesi arkadaşlarıyla yemek yedi. Daha sonra genç kız kuaföre gidip açılış için hazırlandı. Açılışa Eda Dilara Kocatepe’nin babası Nahit Kocatepe ile annesi ve kardeşleri de katıldı. Saat 22.30’a kadar arkadaşlarıyla dans edip eğlenen genç kız, ailesinden izin alarak kız arkadaşının evine gitti. Burada enerji içeceğinden içen Kocatepe, bir süre sonra "Kalbimde sıkıntı var yanıyorum" diyerek evin dışarısına çıktı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen genç kızın yolda kalbi durdu. Hastaneye kalbi durmuş şekilde ulaştırılan genç kız, kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi. Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kocatepe'nin cenazesi, Taşyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Genç kadının babası: Enerji içeceğini tavsiye etmiyorum

Baba Nahit Kocatepe, gece saat 02.00 sıralarında gelen haberle yıkıldıklarını söyledi. Gözyaşları içerisinde kızının son ana kadar yaptıklarını anlatan Kocatepe, "Kızımın çok samimi olduğu kız arkadaşları var. Kız arkadaşları bize gelip giderler. Kızım da onlara gidip gelir. Bazen benden izin alarak arkadaşlarında da kalır. Önceki gün Patlangıç semtinde bir ayakkabı mağazasının açılışı vardı. Kızım sabahtan onlara yardım etmek için gitti. Orada onlara yardım ettikten sonra hep beraber kuaföre, daha sonra da yemek yemeye gidiyorlar. Akşam yemekten sonra da giyinip süsleniyorlar mağazanın önünde açılışa katılıyorlar. Biz de davetliydik. Saat 21.00 sıralarıydı. Kalabalık güzel bir ortam da vardı. Biz o gece 22.30’a kadar birlikteydik. Kızım öyle güzel giyinmiş ki hayranlıkla baktım ona. Biz oradan ayrılırken kızım ‘Baba beni eve bırakacaklar, biraz geç gelirim’ dedi. Tamam dedik ayrıldık. Bir süre sonra telefonla konuştuk. ‘Baba bu gece ben burada arkadaşımda kalacağım’ dedi. Ben de tamam kal kızım dedim. Gece 01.00 sıralarında eşim aradığında iyi olduklarını söyledi. Bu sırada bir enerji içeceğini iki arkadaş paylaşıyorlar. Enerji içeceğini paylaştıktan sonra kızım kalbini tutuyor. Kalbimde sıkıntı var yanıyorum demiş. Dışarı çıkmış oturmuş, hatta ayakkabılarını kendi bağlamış. Almışlar hastaneye götürmüşler. Bize haber geldi hastaneye koştuk. Doktorlar müdahalede bulunmuş. Tekrar hayata döndürmek için uğraşmışlar. Ama kızım saat 03.50 sıralarında hayata veda etti. Henüz 22 yaşındaydı. Hayat dolu bir kızdı. Hiçbir arkadaşıyla dargın değildi. Küçük büyük herkesi severdi. Enerji içeceği satanlar lütfen üzerlerine alınmasınlar reklam gibi olacak ama ben gençlere enerji içeceğini kullanmasınlar diyorum. Enerji içeceğini tavsiye etmiyorum. Ben çok üzüntülüyüm. Genç kızımı kaybettim. Allah kimseye böyle evlat acıları göstermesin. Kızım için Muğla Adli Tıp’ta otopsi yapıldı. Raporu henüz belli değil" dedi.