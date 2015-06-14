Enerji depolama gelecek vaat ediyor



Son yapılan G7 zirvesinde liderler küresel ısınmanın iki derece ile sınırlandırılması hedefinde görüş birliği sağladı. Ancak Dünya İklim Konseyi’nin verilerine göre, bu hedefe ulaşılabilmesi için 21. Yüzyılın ortasına kadar dünya çapında fosil enerjiden tamamen vazgeçilmesi gerekiyor. Bu süreçte yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama teknolojileri anahtar rolü oynayacak. Alanında Avrupa’nın bir numarası olan ve Münih’de düzenlenen ees Avrupa Enerji Depolama Fuarı’nda da konu çeşitli açılardan ele alındı.

Yenilenebilir enerji kullanımı yayılıyor

“İklimi korumak amacıyla ve kaynakların kısıtlılığı nedeniyle rüzgar ve güneş enerjisine geçeceğiz, zira bunlar en hesaplı enerji kaynakları.” Bu saptama Regensburg Üniversitesi’nden Enerji Depolama Profesörü Michael Sterner'e ait. Sterner, "Rüzgar ve güneş enerjisi ile otomobillerimizi çalıştıracağız, konutlarımızı ısıtacağız ve elektrik üreteceğiz. Ve tüm bu alanlarda depolama teknolojileri gerekli olacak.” diyor.

Üretim kapasitesi arttıkça maliyet düşüyor

Doldurulabilir pil teknolojisi de gayet dinamik gelişmelere sahne olan bir alan. Günümüzde giderek artan oranda elektrik şebekelerinde istikrarı sağlayan piller, elektromobilite alanındaki gelişmeler ile daha da yaygınlaşacak. Elektrikli otomobil alanındaki önderlerden Kaliforniyalı şirket Tesla, Panasonic ile işbirliğine giderek, Nevada’da milyarlarca dolarlık dev bir pil fabrikası kuruyor ve lityum iyon pillerin seri üretimini hızlandırıyor. Aachen Teknik Üniversitesi'nden Enerji Teknolojisi Profesörü Uwe Sauer, "Burada dev üretim kapasiteleri oluşuyor ve bu sayede enerji depolamasının maliyeti düşüyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar, ancak 2020’de göreceğimizi sandığımız maliyetler, günümüzde artık normal hale geldi.” şeklinde konuşuyor.

Enerji Depolama Profesörü Sterner de elektromobilitenin çok yaygın olacağı kanısında: "Elektromobilite geleceğe ilişkin çılgınca bir fikir değil, yakında yaygınlaşacak. Dünya çapındaki doldurulabilir pil üretiminin her ikiye katlanışında maliyet yaklaşık yüzde 20 düşüyor. Bu teknoloji seri üretime damgasını vuracak.”

"Enerji depolama teknolojilerinde bir devrim olacak"

Doldurulabilir pillerin fiyatının gerilemesi, kendi enerjisini kendi üretenler için de iyi haber. Alman Enerji Depolama Derneği Başkanı Profesör Eicke Weber, güneş enerjisi ile elde edilmiş elektriğin kilovat saatinin 10 cente geldiğini, prizden çıkan elektriğin ise 29 cent olduğunu hatırlatıyor. Weber, "Bekleyip görün, önümüzdeki birkaç yılda enerji depolama teknolojilerinde bir devrim olacak ve bu da bazı alanlardaki gelişmeleri bugün hayal bile edemeyeceğimiz oranda hızlandıracak.” diyor.

Elektrik gaza dönüştürülüyor

Başka bir depolama teknolojisi de hızla gelişmekte. Yedi yıl önce ilk kez kullanılan ve ‘Power-to-gas' adını taşıyan bu teknik rüzgar ve güneşten elde edilen elektriğin gaza dönüştürülüp depolanmasını sağlıyor. Regensburg Üniversitesi'nden Enerji Depolama Profesörü Michael Sterner, günümüzde Almanya’da 20 pilot tesisin olduğunu, teknolojinin işlediğini kanıtlamak için 200 milyon eurodan fazla yatırım yapıldığını ve bu alanda büyük gelişme kaydedildiğini söylüyor. Bu yöntemle otomobillerin de çalıştırılabileceği belirtiliyor.

Vazgeçilmez olacak

Uzmanlar enerji depolama teknolojilerinin geleceğini parlak görüyor. Yapılan tüm araştırmalar orta ve uzun vadede enerji depolama alanında kaydedilen gelişmelerin enerji sistemlerindeki dönüşüm için vazgeçilmez olacağını ve maliyetleri düşüreceğini gösteriyor.