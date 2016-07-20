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15 Temmuz Darbe Girişimi

Enerji Bakanlığı'nda 300 kişi görevden alındı

Bakanlıkta Paralel Yapı'yla irtibatlı personele yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi

20 Temmuz 2016 02:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Paralel Yapı ile mücadele kapsamında, 300 kişi açığa alındı.

Enerji Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız birimlerinde FETÖ-PDY bağlantılı olduğu tespit edilen 300 kişi açığa alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta, Paralel Yapı ile irtibatlı kamu personeline yönelik çalışmaların sürdürülmekte olduğu kaydedildi.

 

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