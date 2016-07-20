15 Temmuz Darbe Girişimi
Enerji Bakanlığı'nda 300 kişi görevden alındı
Bakanlıkta Paralel Yapı'yla irtibatlı personele yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Paralel Yapı ile mücadele kapsamında, 300 kişi açığa alındı.
Enerji Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız birimlerinde FETÖ-PDY bağlantılı olduğu tespit edilen 300 kişi açığa alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bakanlıkta, Paralel Yapı ile irtibatlı kamu personeline yönelik çalışmaların sürdürülmekte olduğu kaydedildi.
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