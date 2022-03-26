Enerji Bakanlığı'ndan 344 maden sahası için ihale

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 344 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek. İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG’in konuya ilişkin 10876 sayılı Kurul Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

İlana göre, 344 maden sahası ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. İhaleye ilişkin bilgiler, ilanın yayın tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG internet sitesinde duyurulacak. İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak. (ANKA)

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