Enerji Bakanlığı :  Kazanın meydana geldiği saha için verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir

ANKARA, (DHA) - ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu kömür ocağında 6 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, \"Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir.\" denildi.