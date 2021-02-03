Enerji Bakanlığı altın arama ruhsatı vermişti; Kanadalı şirket Avanos'tan çekilme kararı aldı

Kanadalı maden arama şirketi Centerra, dünya mirası olarak geçen Kapadokya sınırındaki Avanos İlçesi Özkonak kasabasında altın arama çalışmalarına başlamıştı. Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden resmi ruhsat alarak çalışmalarını sürdüren şirket, rezerv oranının düşük olması sebebiyle alandan çekilme kararı aldı.

Avanos ve Özkonak kasabaları sınırlarını kapsayan maden arama çalışmalarına karşı bölge halkı da protesto eylemleri yapmıştı. Aynı zamanda CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da o bölgede altın arama çalışması yapılamayacağını ifade ederek, “Burası Anadolu'nun ortasında bir nazar boncuğu. Burası binlerce yıllık tarih. Burası kültürel göz bebeğimiz. Bu işin şakası yok, burası Kapadokya. Dünyada böyle başka bir yer daha yok. Şimdi her yer bitti, gözü Kapadokya'ya diktiler. Bütün Anadolu'da dağı taşı deliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kanadalı Centerra maden şirketi, Avanos’a bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam bin 306 hektarı kapsayan devasa alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden resmen ruhsat almıştı. Yapılan analizler neticesinde ilgili alanın rezerv oranı düşün olması sebebiyle Centerra maden şirketi alandan çekilme kararı almıştır.

İlgili maden arama şirketinin bölgemizden çekilme haberini halkımızla paylaşabilmekten şahsım ve kurumum adına büyük mutluluk duyuyor ve haklı gururunu yaşıyorum."