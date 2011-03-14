Enerji Bakanı Yıldız:Santralin yapımına devam edeceğiz

T24 - Alman Der Spiegel 'Dünyada atom çağı artık sona ermiştir' derken Türkiye'de yapılması planlanan nükleer santralle ilgili açıklama yapan Bakan Yıldız 'Japonya'daki depremden ders çıkardık ama, santralin yapımına devam edeceğiz' dedi.



Alman Der Spiegel gazetesi, Japonya’da Fukuşima Santrali’nin 1 No’lu reaktöründe gerçekleşen patlamanın ardından “Atom Çağı”nın bittiğini ilan etti. Bundan sonra dünyada yeni santral inşa etmenin çok ağır siyasi faturaları olacağını belirtti.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Nükleer enerji santralleri en basit anlatımıyla kontrol edilen nükleer reaksiyonlar sayesinde ısıtılan sudan çıkan buhardan elektrik enerjisi elde edildiği tesisler. Santrallerin kimisinde tek reaktör bulunurken, Japonya’daki Fukuşima gibi 6 veya daha fazla reaktörü olan santraller de bulunuyor. 2009 yılında dünyadaki elektrik üretiminin yüzde 14’ü nükleer santrallerden elde edildi. Bu alanda liderliği ABD, Fransa ve Japonya yapıyor. Japonların halen faaliyette olan 16 santralı var. Bunların yanısıra 6 santral daha inşaat aşamasında. Dünyadaki toplam santral sayısı ise 439. 1950’lerin başında kullanılmaya başlanan bu teknoloji özellikle 1996’da Sovyetler Birliği’nde gerçekleşen Çernobil faciasından sonra çok daha tartışmalı hale geldi. Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde seçim kampanyalarında dahi yeni nükleer santrallerin inşaası konuşuldu. İşte böyle bir ortamda Japonya’da patlayan nükleer kriz, tüm dünyada nükleer enerji yatırımlarının bir kez daha ciddi şekilde düşünülmesi gerekliliğini beraberinde getirdi. Almanya’nın en prestijli haber dergisi Der Spiegel de dün yayınlanan sayısında konuyu kapak yaparak Japonya’da yaşanan paniğin ardından “atom çağının sona erdiğini” ilan etti.





Siyasi faturası olacak



Dergi, bu olayın ardından tüm ülkelerde nükleer santral inşaasının çok ağır siyasi faturaları olacağını belirterek nükleer enerjinin son patlamanın ardından tarih olabileceğini kaydetti. Almanya’da Yeşiller Partisi eşbaşkanı Cem Özdemir, ülkedeki nükleer santrallerin Japonya’daki benzer bir felakete sebep olabileceğini belirtirken Başbakan Angela Merkel de Almanya’daki tüm nükleer santrallerde güvenlik önlemlerinin test edilmesi talimatını verdi. Almanya’da Yeşiller’in öncüğünü önümüzdeki günlerde dev bir nükleer karşıtı gösteri yapılacak.





TMMOB: ‘Hükümet nükleer inadından vazgeçmeli’



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada,”Japonya’da ya∫anan felaket, Akkuyu ve Sinop’ta kurulmak istenen nükleer santral inadından vazgeçilmesi konusunda bir uyarıdır” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Felaket, nükleer santral savunucularının güvenlik kriterlerine ili∫kin bugüne kadar dile getirdikleri savların gerçek bir doğal felaket kar∫ısında geçersiz kaldığını gözler önüne sermektedir. Japonya’da ya∫anan kaygı verici geli∫melerin hükümet tarafından da ciddiye alınarak, Akkuyu Nükleer Santral macerasından vazgeçmeye çağırıyoruz.”





ENERJİ BAKANI YILDIZ: ‘Kazadan ders çıkardık ama nükleer plana devam’



Enerji Bakanı Taner Yıldız, Japonya’da nükleer santralde meydana gelen sızıntıyı izleyen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndaki (TAEK) kriz masasını ziyaret etti. Yıldız, “Net bir dille söylemeliyim ki şu anda olumsuz bir yansıma söz konusu değil” dedi. Yıldız şöyle konuştu: “Olay Çernobil ile karşılaştırılıyor. Oysa Çernobil’den farklı. Çernobil’de zincirleme bir reaksiyonun devam ettiğini görmüştük, burada ise reaksiyonun durdurulduğu bilgisi alındı. Ayrıca Fukushima 1. nesil santral. Bizim kurmayı planladığımız santral ise 3. nesil. Teknoloji çok gelişti.” Enerji Bakanı, kazadan çıkartılacak dersler olduğunu sözlerine ekledi.





NÜKLEER PROTESTO



‘Deprem kuşağındayız bizde nükleer olmaz’



Nükleer Kar∫ıtı Platform (NKP) üyesi bir grup, Japonya’daki depremin ardından yaşanan nükleer santral tehlikesine dikkati çekerek, Türkiye’de yapılması planlanan nükleer santrallerin durdurulmasını istedi. Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü üyesi bir grup da Beşiktaş’ta toplandı. Başkan Zafer Murat Çetintaş, kanser vakalarında patlama yaşandığını belirterek, “Nükleer santraller insanı hem süründürür, hem de öldürür. Biz Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santral projelerinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Deprem kuşağında yaşadığımızı unutmamalıyız” dedi.