Enerji Bakanı'ndan CHP'ye 'kedi' yanıtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP'nin seçim kampanyası için hazırlattığı tanıtım filminde "kedi" figürü kullanmasına ilişkin, "Burada herhangi bir şeyin arkasına sığınmamak lazım. Bazen ağacın, bazen kedinin ya da başka bir objenin. Siyasette bir gündem belirleyenler, bir de gündemin peşinden koşanlar vardır. CHP'nin bu reklamda bir kedinin peşinden koşmasını ben biraz esprili buluyorum" dedi.

Yıldız, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin seçim kampanyası için hazırlattığı tanıtım filmindeki "kedi" figürü kullanması karşısında görüşleri sorulan Yıldız, seçim çalışmaları döneminin centilmence geçmesi temennisinde bulundu.

'Biraz esprili buluyorum'

Seçimlerin Türkiye'nin gelişimi için önemli olduğunu dile getiren Yıldız, şunları söyledi: "Burada herhangi bir şeyin arkasına sığınmamak lazım. Bazen ağacın, bazen kedinin ya da başka bir objenin. Bütün partiler kendi özyapılarını ortaya koyacak, millet de tercihini yapacak. Siyasette bir gündem belirleyenler, bir de gündemin peşinden koşanlar vardır. CHP'nin bu reklamda bir kedinin peşinden koşmasını ben biraz esprili buluyorum. Milletimizin şu ana kadar alkışladığı Ak Parti oldu, bundan sonra da milletimizin AK Partiyi alkışlayacağına olan inancımı vurgulamak istiyorum."

Taner Yıldız, ABD'de yaşanan elektrik kesintisinden başta Beyaz Saray olmak üzere, birçok devlet kurumunu etkilediği, buna ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine de, "Bizim üslubumuzda 'Başka yerlerde kesiliyor bizde de kesilir yoktu' ancak 'Bu işler yalnızca Türkiye'de olur' diyenlere karşı Beyaz Saray'da bile olduğunu tüm dünya gördü. Doğaya açık işletmeciliklerde bu tür şeyler olabiliyor. Önemli olan tedbirleri almak ama bunların olabileceğini de bilmek. Ama tabii ki Beyaz Saray'daki kesintinin bir elektrik mühendisi olarak olmamasını temenni ederdim" yanıtını verdi.