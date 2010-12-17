-ENERJİ BAKANI YILDIZ: ''FAKİRLERE KÖMÜR DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ'' TBMM (A.A) - 17.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, fakirlere kömür dağıtımının süreceğini söyledi. Bakanlığının bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında eleştirileri yanıtlayan Yıldız, yerli ve yenilenebilir kaynakların ön planda tutulması, bunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda ithalata gidilmesi ve arama faaliyetlerinin artırılmasının temel politikaları olduğunu kaydederek, yatırımlarda özel sektörün ağırlıklı olmasını benimsediklerini ifade etti. Yıldız, bu yıl içinde 3 bin 480 megavat devreye alınan yatırım bulunduğunu belirterek, ''Bugün eğer Türkiye'nin büyümeyle ilgili hızını karşılayan bir enerji sektörü varsa bunlar yatırımlarla beraber oluyor. Güvenmeyen özel sektör 6 milyar dolarlık yatırımı yapmaz'' diye konuştu. Kurulu gücün 2.5 katı kadar yatırım başvurusu olduğunu kaydeden Yıldız, bunların içinde ''çantacıların'' da olduğunu söyledi. Yıldız, ''Onları ayıklayacağız. Asıl derdimiz de bu. Madencilik konusunda iyi niyetle ve daha fazla arama yapılsın diye bir kanun çıkardık. Ama bir kısım işletmeler bunu istismar ettiler. Arama müracaatlarının artmış olması ne yazık ki arama faaliyetlerinin arttığı anlamına gelmedi. Bunlarla ilgili düzenleme yaptık. Günlük 80 olan ve bir kısmı spekülatif olan müracaatların sayısı 8 ila 10 civarına indi'' diye konuştu. Yıldız, yeterli olmamasına karşın Türkiye'nin doğalgaz depolama tesislerinin bulunduğunu kaydetti. -''2 MİLYON TON KÖMÜR DAĞITILDI''- Enerji Bakanı Yıldız, 2009 yılında fakirlere 2 milyon ton civarında kömür dağıtıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Gıda, ilaç, kömür gibi sosyal yardımların Gayri Safi Milli Hasıla içindeki oranlarına bakarsak; İtalya'da yüzde 27, Yunanistan yüzde 21, Türkiye'de yüzde 9'dur. Bunu tek başımıza icat etmedik. Fakir ailelere hiçbirimizin kayıtsız kalmayacağını biliyorum. Kömürlerin çevre kriterlerine uygun olmasını temin etmeye çalışıyoruz. Hava kirliliğinin sadece kömürden kaynaklandığını söyleyemeyiz. Çevreyi kirleten kömür varsa termik santrallarda kullanılıyor. Fakirlere kömür dağıtmaya devam edeceğiz.'' Yıldız, gelinen noktada ister düşük ister yüksek talep senaryosu söz konusu olsun elektrikte arz güvenliğiyle ilgili herhangi bir problemin kalmadığını söyledi. Özel sektör payının hem kurulu güç hem de elektrik üretimi açısından yüzde 50'lerin üzerinde olduğunu belirten Yıldız, bunun hedefleri açısından doğru bir nokta olduğunu dile getirdi. Yıldız, ''İnşallah daha yüksek noktaları da yakalayacağız'' dedi. Yıldız, özel sektörün payının artmasıyla birlikte rekabetçi, daha kaliteli ve daha düşük fiyatlı enerji fiyatlarının görüleceğini kaydetti. Yıldız, bütün enerji girdilerinde milli bir politika izlendiğini, bunun geliştirileceğini ifade etti.