Enerji Bakanı, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı açıkladı

9. Enerji Verimliliği Forumu’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 55 maddelik Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’yla 2033’e kadar 30.2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını belirterek, sokak aydınlatmaları ve YEKA’nın planın önemli ayaklarını oluşturduğunu söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2033’e kadar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30.2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını ve planın önemli ayaklarından birisi olan sokak aydınlatmaları dönüşümünü Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle gerçekleştireceklerini belirtti. 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na ilişkin sunum gerçekleştiren Albayrak, Türkiye’nin enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını ve büyümekte olan ülkeler arasından sıyrılarak birinci ligdeki ülkelerin arasına girmek için stratejik bir vizyona ihtiyaç duyduğunu bunun için de enerji verimliliğinin büyük önem arz ettiğini vurguladı. Katma değerli üründe daha az enerji tüketip daha yüksek verimlilik sağlayabilmek için Türkiye’nin kat etmesi gereken ciddi bir mesafe olduğuna dikkati çeken Albayrak, “Enerji tüketiminin artması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı anda enerji yoğunluğunuzun da artması lazım ki birinci lige çıkabilesiniz. Gerek dünya gerek Avrupa Birliği gerekse gelişmiş ülkelere baktığımızda, enerji yoğunluğunu ciddi bir noktaya taşımamız gerektiğini görüyoruz” diye konuştu.

Hem sürdürülebilir kalkınma hem de rekabetçi ve yeşil büyümenin ortaya konması gerektiğini vurgulayan Albayrak, eylem planı kapsamındaki kazanımları şu şekilde açıkladı:

10.9 milyar dolar yatırım

“2023’e kadar 10,9 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Kaynaklarımızı olabildiğince az kullanıp daha rekabetçi bir özel sektöre kavuşmak bizim için çok önemli ki, bu süreç kazankazan olsun. Bu, 23 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tüketiminin yüzde 14’üne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon salımı azaltımı anlamına geliyor. Burada 2023’e kadar 20 bin istihdam yaratılacak ve 4,2 milyar dolarlık bir enerji santrali yatırımı yapma zorunluluğundan da kurtulacağız. Böylece Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033’e kadar toplamda 30.2 milyar dolarlık bir tasarruf miktarı ortaya çıkacak.”

"Kamuya da iş düşüyor"

Gazete Habertürk'ün haberine göre Albayrak, kamunun da üzerine düşen hususlar olduğuna dikkat çekerek, “Okullarımızdan yurtlarımıza kadar asgari yüzde 20 dönüşüm hedefinin takipçisi olacağız” dedi.

2023’e kadar 1.7 milyon evin yalıtımı dönüşecek.

Konuttan 5 yılda 1 milyar dolar tasarruf edilecek.

5 yılda sokak lambalarının %30’u dönüşecek.

1.7 milyon konuttan 10 milyar dolar tasarruf

Albayrak, eylem planı kapsamındaki hedeflerde konut ve sanayinin önemli bir yer tuttuğuna işaret etti. Bu alanlarda her kesime iş düştüğünü dile getiren Albayrak, “Bugün somut bir şekilde bu alanları açıklayıp takipçisi olacağız. 2023’e kadar 1.7 milyon konutun dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu tasarruf, ısı yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 milyar dolara çıkıyor. Isı yalıtımı 20 yıllık ömrü içinde 5 yılda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yılda vatandaşın cebine katkı yapan bir yatırımdan bahsediyoruz. Isı yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40’a kadar düşüş sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tüketici kredisi özelinde değil daha rekabetçi bir program ortaya koyacağız. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model oluşturacağız” dedi.

Sokak aydınlatması ile yılda 180 milyon TL

Bakan Albayrak tarım, ulaşım, kamu binalarının yalıtımı gibi farklı alanlarda da verimlilik çalışmalarının yapılacağını belirterek, enerji verimliliğinde ciddi potansiyel bulunduran sokak aydınlatmalarıyla ilgili yeni bir süreci başlatacaklarını açıkladı. Türkiye'de şu anda 7.5 milyon sokak aydınlatması bulunduğu bilgisini paylaşan Albayrak, şöyle konuştu: "2023'e kadar belirlediğimiz hedef yüzde 30'a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek ve bu dönüşümün yıllık tasarruf miktarı 180 milyon lira. 2023- 2033 arasında bu rakam 600 milyon liraya çıkıyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Asıl kritik nokta bu. Ciddi bir pazar, marj ve piyasa dönüşüm talebi var. Dağıtım şirketleri, düzenleyici otorite, kamu ve vatandaşın taleplerine dayalı olarak bu işin ekonomisini ortaya koyacağız.”

3 sektör öne çıkıyor

Bakan Albayrak, enerji tüketiminde öne çıkan üç sektör olduğunu belirterek, “Bir tanesi sanayi. Bu, tüketimin yaklaşık yüzde 32’sini yapan. Diğeri ulaştırma. Aynı şekilde yüzde 26’lık bir oranı var. Konut ve hizmetler dediğimiz, ısıtma, aydınlanma, hizmet sektörüyle ilgili diğer alanları birleştirdiğimizde, bu üç nokta yaklaşık yüzde 90’lık bir orana tekabül ediyor. 55 eylem planımıza baktığımızda her bakanlığa, her paydaşa ciddi bir hedef düşüyor” diye konuştu.