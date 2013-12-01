Enerji Bakanı Taner Yıldız özel uçakla Bağdat'a gidiyor

Bağdat'la Türkiye arasında, Irak Kürdistan Bölgesel yönetimiyle yürütülen enerji görüşmeleri nedeniyle başlayan krizde ilginç bir adım atıldı. Türk ve Iraklı enerji yetkilileri bugün öğleden sonra Bağdat’ta buluşacak. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağının 15.00'te Bodrum'dan Bağdat'a hareket edeceği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre görüşme, Bağdat yönetiminin “illegal” olarak tanımladığı Türkiye ile Kuzey Irak arasında yapılan enerji anlaşmasının ardından gerçekleştirilecek.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak Başbakan Yardımcısı Huseyin el Şahristani ile ofisinde görüşecek.

Davutoğlu, Zebari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede özellikle enerji alanındaki işbirliği konusu değerlendirildi.

Bu çerçevede, Bakan Davutoğlu'nun Bağdat ziyareti sırasında kararlaştırıldığı üzere Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Iraklı muhataplarıyla bir araya gelerek konuyu bütün boyutlarıyla ele alması üzerinde mutabık kalındığı bildirildi.

İki bakanın görüşmesinde, Taner Yıldız'ın bugün Bağdat'a yapılması öngörülen ziyaretinin de bu amaca yönelik zamanlı ve yararlı bir adım olacağı vurgulandı.