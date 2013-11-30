Bağdat, Kuzey Irak hava sahasını kapattı mı?



Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında Kürt petrolünün aranması, satışı ve transferi konusunda bir dizi anlaşmanın imzalandığının ortaya çıkmasından sonra Ankara ile Bağdat arasında ipler yeniden gerildi. Anlaşmaya tepki gösteren Bağdat yönetiminin, dün gece “Özel amaçlı sefer yapacak Türk özel uçaklarına Kuzey Irak hava sahasını kapattığı” ileri sürüldü.

Dışişeri'nden ılımlı tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla iligli açıklamada ise şöyle denildi: "IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin 27 Kasım'da Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında IKBY ile enerji işbirliği alanında Irak Anayasası'na da uygun bazı ticari sözleşmeler üzerinde mutabık kalınmıştır. Ancak konuyla ilgili süreç henüz tamamlanmamıştır. Bu konunun üçlü bir çerçevede ele alınması ve halklarımızın ortak çıkar ve refahına hizmet edecek şekilde sonuçlandırılması arzu ve tercihimizdir.

Ülkemiz bu işbirliğinin Merkezi Hükümet ile IKBY arasında Irak Anayasası ile uyumlu bir anlayış birliğinin gelişmesine ve pekişmesine de katkı sağlamasını temenni etmektedir. Bu anlayışla, taraflar arasındaki tüm konuların karşılıklı görüşmeler yoluyla ve iyi niyetle Irak’ın toprak bütünlüğü ve birliği zemininde süratle çözüme kavuşturulmasını arzu etmekteyiz."

Yıldız'ın ziyareti belirsizleşti

Bağdat yönetiminin bu tutumla, anlaşma sonrası Türk Genel Enerji şirketinin bir grup işadamı ve gazeteciyle Erbil’e yapacağı ziyareti hedef aldığı iddia edildi.

Kuzey Irak'ta yayın yapan Rudaw medya kuruluşu, Irak Başbakan Yardımcısı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Enerji Bakanı taner Yıldız'ın önce Bağdat'a giderek Erbil'le yapılan anlaşmaya açıklık getireceğini belirtti. Rudaw ayrıca Irak Ulaştırma Bakanı'nın "Türk Enerji Bakanı önce Bağdat'a gelmeli, ardından Kürdistan'a gidebilir" dediğini aktardı.

2 Aralık Pazartesi günü Erbil’de petrol ve doğalgaz konusunda bir konferansa gitmesi planlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da durumunun netleşmediği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, Yıldız’ın, Erbil’e gitme planının olduğunu doğruladılar, ancak Kuzey Irak hava sahasının kapatıldığı iddiasından sonra durumun belirsiz hale geldiğini söylediler.

Ankara yanıt bekliyor

Bu iddia Ankara’da şok etkisi yarattı. Dışişleri yetkilileri, bu iddiadan haberdar olduklarını, ancak bu konuda Ankara’ya gelmiş resmi bir bildirimin olmadığını belirterek, Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı’ya konunun araştırılması için gereken talimatın verildiğini söylediler. Kaymakçı’nın durumu Irak Sivil Havacılık Teşkilatı’na ilettiği ve Irak tarafından bir yanıt beklendiği belirtildi.

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