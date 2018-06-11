Enerji Bakanı: Sınır ötesi süreç başladı, Kandil işi bitti artık

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Kuzey Irak'ta başlatılan operasyona ilişkin olarak, "Sınır ötesi süreç başladı. Kandil işi artık bitti" dedi.

NTV'de Ahmet Arpad'ın sunduğu "Gençler Soruyor, Berat Albayrak yanıtlıyor" programında konuşan Albayrak, 24 Haziran seçim sürecinin sakin geçtiğini ifade ederek, "Bu seçim diğer seçimlere göre daha sakin geçiyor" şeklinde konuştu.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

- Enerjiyi bir vizyonla görmemiz gerekiyor. Türkiye enerji alanında çok önemli adımlar attı.

- 2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük. Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur.

- (Petrol doğalgaz arama çalışmalar) Kara ve derin sondajcılığında önemli çalışmalar yaptık. Agresif biçimde arama ve sondaj çalışması başlattık. Sondaj yapacağımız yerleri belirledik, başlıyoruz.

- Bölgenin en büyük enerji depolamasını gerçekleştiriyoruz.