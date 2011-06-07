Enerji Bakanı: Nükleer santrallarımızı 2071'de kapatıyoruz

T24- Enerji Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu ve Sinop’a kurulacak olan nükleer santralların daha inşa edilmeden kapatılacağı tarihini açıkladı. Bakan Yıldız, “Nükleer santrallarımızı 2071 yılında, yani Malazgirt zaferinin 1000. yıldönümünde kapatmayı düşünüyoruz” dedi.











Seçim çalışmaları için Kayseri’de kamp kuran Yıldız, bir taraftan da ‘bakanlık’ işlerini sürdürüyor. Yıldız, Mansurya ve Siba bölgeleri petrol arama anlaşmaları için bir günlüğüne Bağdat’ta idi. Bağdat yolunda gündemi değerlendiren Enerji Bakanı Taner Yıldız, nükleer santrallara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Nükleer santrallar için her türlü güvenlik önleminin düşünüldüğünü savunan Yıldız, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin 2020’den sonra santralları kapatacak olmasının yanlış yorumlandığını savundu. Yıldız, “Nükleer santrallar tehlikeli ise bu ülkeler niye yarın kapatmıyor da 2020’yi bekliyor? Bunlar 30-40 yılını doldurmuş santrallar, ekonomik ömürleri bitiyor. Dünyada 26 santral var, ben de o tarihte kapatılmalarından yanayım” dedi. Akkuyu nükleer santral ihalesini yapan Türkiye, Sinop için de Japonlarla görüşüyor. Yıldız, Türkiye’nin 10 yıl içerisinde faaliyete geçireceği 3 nükleer santral için de ilk kez kapatma tarihi verdi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Aynen yazabilirsin. Biz nükleer santrallarımızı 2071 yılında kapatmayı düşünüyoruz. Yani Malazgirt’in 1000. yıldönümünde” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na brifing vermek istiyorum

Yıldız nükleer santrallar konusunda AK Parti, CHP ve MHP’nin ‘ortak payda’da buluştuğunu da belirterek tüm partilerin seçim beyannamesinde nükleer santralın bulunduğunu söyledi. Yıldız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TV ekranlarında bunun tam tersi tutum takındığını kaydetti. Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Yıldız, “CHP seçim beyannamesinde doğru söylüyor ama Sayın Kılıçdaroğlu tersini anlatıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’na samimiyetle ifade ediyorum ki brifing vermeye hazırım” dedi.

‘Bol keseden atıyorlar’

AK Parti’nin sandıktan güçlü çıkacağı görüşünde olan Bakan Yıldız, büyük tepki çeken YGS skandalının da sandığa yansımayacağı izlenimi verdi. Yıldız, “Bu olayın zihinlerde kopya olarak kalmadığına inanıyorum” dedi. Yıldız muhalefet partilerinin iktidar olma umudu taşımadığı için bol keseden vaatlerde bulunduğunu savundu. Yıldız, CHP’nin yolsuzluk iddiasını gündeme taşıdığı Kayseri olaylarının da AK Parti’nin oylarını olumsuz olarak etkilemeyeceğini söyledi.

Her kaynağın ayrı lobisi var

Bakan Yıldız, nükleer enerji konusunda büyük bir aldatmaca olduğu görüşünü savunurken, bütün enerji kaynaklarının ayrı ayrı lobileri olduğunu söyledi. “Bu karmaşık bir yumaktır; herkes açamaz” diyen Yıldız, Greenpeace’in 4 üst düzey yöneticisinin daha sonra nükleer güç santrallarında çalışmaya başladığını hatırlattı. Halkın yaklaşık yüzde 50’sinin nükleer santraldan yana olduğunu açıklayan Yıldız, yanlış anlamaları gidermek için PR çalışmasına başlanacağını da söyledi.