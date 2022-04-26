Enerji Bakanı Dönmez, iddiasını tekrarladı: Söz konusu abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını iddia eden Enerji Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız." ifadelerini kullandı.

Dönmez şöyle devam etti:

"Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; Abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir, Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur."

"Sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur"

"O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir."

"Elektriği kim kesti, kim açtı?"

"O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?"

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