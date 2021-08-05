Enerji Bakanı Dönmez'den Kemerköy Termik Santrali açıklaması: Ana ünitelerde ciddi bir sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, orman yangınının sıçradığı Milas'taki Kemerköy Termik Santrali ile ilgili "Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil. Bugüne kadar yaptığımız değerlendirmeler, santraldeki ana ünitelerde yani kazan dairesinde, tribünde, jeneratörde ve şalt tesisinde ciddi bir sorun olmadığı yönünde" dedi.

Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesindeki çıkan orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali ile ilgili, santralin bulunduğu bölgede bir açıklama yaptı. Santralin ana ünitelerinde ciddi bir hasarın olmadığını söyleyen Dönmez, "Standartlara aykırı herhangi bir zararlı emisyon tespiti yapılmadı. Kömürlerin stoklandığı saha ile ilgili de herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil" dedi.

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Dönmez'in açıklaması şöyle:

"Orman yangınları, Ören bölgesinde yerleşik Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin sınırlarına dayanmıştı. Dün sabah itibariyle kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra tekrar alevlendi. Havadan ve yerden yoğun bir mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetinin artması ve yön değiştirmesinden dolayı santral bölgesine sıçramalar oldu ve yapılan değerlendirmeden sonra geçici bir tahliye kararı alındı. Geçici tahliyenin ardından birkaç saat geçtikten sonra ilk öncü acil müdahale ekiplerimizi santral sahasına tekrar yönlendirdik ve yapılan ilk incelemelerde santralin ana ünitelerine dönük herhangi bir büyük etkisi olmadığı değerlendirmesi yapılmıştı.

Sabahleyin çok daha detaylı bir inceleme başlatıldı. Bugüne kadar yaptığımız değerlendirmeler, santraldeki ana ünitelerde yani kazan dairesinde, tribünde, jeneratörde ve şalt tesisinde ciddi bir sorun olmadığı yönünde. Şu anda santralin işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor. Sabah saatlerinde hem uçaklarla hem helikopterle bölgede devam eden yangına dönük mücadele ve soğutma işlemleri de yoğun bir şekilde yapılmış oldu. Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil.

Standartlara aykırı herhangi bir zararlı emisyon tespiti yapılmadı. Öte yandan bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı saha ile ilgilidir. Hamdolsun orada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Yangın o bölgeye ulaşmadı ve o kömürlerde herhangi bir yanma söz konusu olmadı."